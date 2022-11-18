Флагманский магазин H&M в Москве закроется 30 ноября

Торговая сеть H&M «уходила» из России довольно долго. То появлялись новости о скором закрытии всех магазинов, то о возобновлении поставок товара.

Но теперь уже точно известно, что до конца 2022 года западная компания скажет россиянам «адьез». И вот появилась новость о том, что флагманский магазин H&M на Пушкинской площади в Москве закроется 30 ноября.

Объявление об этом появилось на двери самой торговой точки, сообщают «Известия». По состоянию на 18 октября, на большей части помещения отсутствует товар.