Wildberries резко понизил цены: покупатели сметают все с полок — халява продлится недолго

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Официальной датой «Черной пятницы» считается 25 ноября, однако маркетплейс для своих покупателей растянул акцию на несколько дней.

Основные распродажи придутся на числа с 21 ноября по 27 ноября. Однако уже сейчас внимательные покупатели могли заметить, что на Wildberries проходит акция Pre Sale, которая началась 14 ноября.

В настоящий момент можно приобрести продукцию со скидкой до 80% и даже более. Не удивительно, что покупатели набросились на эту халяву с энтузиазмом.

Источник: brainymama.ru.