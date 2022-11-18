Шкура, хрящи и химия: эту дрянь Росконтроль нашел в магазинных пельменях — лучше лепить самим

Росконтроль проверил российские пельмени на качество и обнаружил, что многие наименования имеют внутри себя много лишнего. И это не просто дешевое мясо, это настоящая дрянь, которую бы никто во вменяемом состоянии в свой рот бы никогда не засунул.

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Не секрет, что некоторые «пельменоделы» кладут в свой продукт вместо говядины или свинины более дешевую курицу. Так, к примеру, поступают бренды «Мамины», «Сам Самыч». Они добавляют в свои «Домашние» птицу. По иронии судьбы, оба продукта имеют одно название.

Однако это не самая большая беда. В пельменях марки «Сибирская коллекция» «Классических» Росконтроль нашел шкуру птицы. Эксперты подчеркнули, что это «не соответствует требованиям безопасности продукта», то есть речь идет не только об их вкусе.

А вот производители пельменей «Русский хит» пошли еще дальше — кроме шкуры они положили в фарш еще и хрящ курицы. И не погнушались химией. Чтобы увеличить объем фарша, они запихали в него фосфаты, за счет которых он разбухает.