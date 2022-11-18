Слухи о госпитализации Валуева оказались фейком

Появившиеся в СМИ сообщения о том, что депутат Госдумы Николай Валуев госпитализирован, не подтвердились. Об этом сообщил помощник Валуева – Валерий Кузенков.

«Там все нормально, это фейк. Николай Сергеевич вчера был в Думе допоздна, а завтра будет бои консультировать в качестве репортера. Все там прекрасно, никакой больницы, уже 500 раз все звонили. Здоровье богатырское, никто не дождется», - подчеркнул Кузенков.

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Помощник депутата добавил, что никаких болей в ноге Валуев не испытывает, он ничего не ломал, и предположил, что фейковые слухи – это «происки врагов», сообщает телеканал «360».