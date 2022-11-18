Wildberries ошарашил покупателей новыми ценниками: резкое подорожание в 2 раза

Кто-то из покупателей отложил понравившиеся товары в корзину, а когда зашел позже, понял, что теперь осилить покупку уже не может.

Однако не стоит спешить обвинять Wildberries в коммерческих играх, ведь маркетплейс заранее предупреждал, что это произойдет.

Потребителям было объявлено, что целую неделю, начиная с 11 ноября, они смогут приобретать многочисленную продукцию магазина по рекордно низким ценам.

Теперь же стоимость товаров вернулась к изначально заявленным цифрам. Увы, но кое-кто из потребителей не понял, почему это произошло.