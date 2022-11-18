Работающим пенсионерам могут повысить выплаты: законопроект отправлен на утверждение

Правительство отклонило инициативу некоторых депутатов об индексации пенсий работающих пенсионеров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Однако, как пишет Pensnews.ru, у части из них все-таки появился шанс на то, что выплаты им в 2023 году все-таки поднимут, и они смогут получать увеличенную в связи с инфляцией сумму.

В настоящий момент в Государственной думе рассматривается проект закона, который вносит поправки в статью №7 ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».

В нем предусматривается возврат индексации пенсий работающим пенсионерам, но только тем, что заняты в социально ориентированных некоммерческих организациях, созданных на основании положений Федерального закона «О некоммерческих организациях».