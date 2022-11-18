Страшное: Тамара Глоба предупредила, что произойдет в декабре 2022 года

Известный астролог Тамара Глоба, рассказывая о 2022 годе через призму планетарного влияния и различных астрологических аспектов, особое внимание уделила неспокойной внешнеполитической жизни. Вся планета зависит сейчас от событий на Украине, поэтому Глоба узнала у звезд, когда все закончится. И прогноз неутешительный – нескоро.

Зато конец года приближается неизбежно. И в декабре Глоба прогнозирует еще один критический период для мира.