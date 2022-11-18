До 20 декабря время есть: Василиса Володина сделала предупреждение – сейчас важно не упустить шанс!

Астролог и телеведущая Василиса Володина предупредила о текущем периоде Юпитера в Рыбах. Особенное внимание звездочетов он привлекает потому, что обладает особенными характеристиками и влиянием на людей.

«Юпитер увеличивает все, к чему прикасается. В лучшем случае дарит благоприятные возможности», - рассказала астролог подписчикам в соцсети. И предупредила: «Но Юпитер не ангел с крылышками, «много» не всегда «хорошо». Возможны и перекосы, и чрезмерность проявления, и внешние эффекты взамен сути. Но все равно сильный Юпитер будет скорее гармонизировать, чем вредить. Насыщать, а не отбирать».

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Таких особенных периодов Юпитера ожидается два, и первый продлится до 20 декабря, начавшись 28 октября.