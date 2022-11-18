Осторожно, фальсификат! Опубликован список поддельного молока: есть известные бренды

Согласно российскому законодательству, все, что написано на упаковке должно на 100% соответствовать истине.

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И если какой-то ингредиент упущен или в списке написан «лишний», значит речь идет о подлоге - обмане покупателя. Эту продукцию эксперты относят к фальсификату.

Роскачество при исследовании отечественного молока обнаружило целый ряд наименований, которые не являются на самом деле молоком.

Исследованные напитки содержали растительный жир, а это значит, что они должны быть промаркированы особым образом с указанием, что это просто молокосодержащий продукт с заменителями.

Мало того, данная продукция должна продаваться на отдельных полках - не с молоком. Чтобы покупатели не путались и четко осознавали, что приобретают дешевый продукт, который лишь напоминает по вкусу настоящее молоко.

В списке фальсификатов от Роскачества оказались следующая продукция: «Белая долина», «Из села Удоево», «Молочный родник», «Моя цена», «Приволжское», «Свое-Наше», Vita.