«Нужно вернуть в сан и отправить на Украину»: судьбой Охлобыстина распорядился Худяков

Роман Худяков встал горой за актера Ивана Охлобыстина, который четко обозначил свою позицию относительно нынешних событий, заявив, что он придерживается линии страны.

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«Все, кто пишет гадости об Иване Охлобыстине, отце Иоанне, пусть вам станет стыдно!» - пристыдил людей политик.

Он рассказал, что актер желает вернуться в ряды священнослужителей и на этом поприще вновь послужить своей родине.

«Ивана Охлобыстина, актера и священнослужителя, сейчас временно отстраненного от служения, нужно вернуть в сан и отправить на Украину священником Русской Православной Церкви, о чем он подает прошения. Желание достойного человека послужить Родине нужно уважить! Напрасно ему не дают такой возможности», - написал в своих соцсетях политик.

Охлобыстина Худяков назвал «хорошим пастырем», он уверен, что тот способен наставить народ и поддержать мобилизованных добрым словом.