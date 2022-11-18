Новая льгота для инвалидов: дополнительная защита от государства на дороге

Государственная дума готовит закон, которые облегчит жизнь инвалидам. Речь идет о внесении изменений в устав автотранспорта. Согласно поправкам в документ, с момента их принятия люди с ограниченными возможностями будут дополнительно защищены в общественном транспорте.

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Законотворцы решили защитить инвалидов дополнительной льготой, поскольку участились случаи выдворения социально уязвимых категорий из городского транспорта. Причиной такого обращения является отсутствие денег на проезд.

Если закон примут, то отныне инвалидов 1 группы будет запрещено высаживать из общественного транспорта. Отсутствие платы за проезд аргументом не будет являться. При себе человек должен иметь документ, подтверждающий инвалидность, сообщает Pensnews.