Стало известно о массовом обмане покупателей на Wildberries: подмена товара

Пользователи Wildberries массово жалуются на факты обмана со стороны продавцов, сообщает сайт akket.com.

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Покупатели маркетплейса, заходя в свои аккаунты, стали обнаруживать, что они «купили» некоторое время назад товары, которые вообще в глаза первый раз видят. Оказалось, что недобросовестные продавцы таким образом пытаются накрутить хорошие рейтинги своим новым товарам.

Хитрость проста – на место раскрученного товара с отличным рейтингом они ставят новый, у которого нулевой статус и который, понятное дело, вряд ли кто-то сразу кинется покупать. А так – продукт сразу имеет множество оценок и продвинут в первые ряды витрин из-за популярности.

Wildberries рекомендует покупателям при обнаружении проблем оперативно реагировать жалобой на недобросовестных продавцов. Обычно онлайн-магазин моментально устраняет нарушения.