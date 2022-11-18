Роскачество показало, какая гадость содержится в отечественном молоке: случайно не подмешаешь

Роскачество проверило отечественное молоко на содержание и вкус. И пришло к неутешительным выводам – многие наименования имеют ингредиенты, которых не должно быть у нормального продукта.

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После исследования Роскачество опубликовал внушительный список фальсификатов – продукции, которая на упаковке обозначалась, как «молоко», но, по сути, таковой не являлась, поскольку содержала растительные жиры.

Фальсификатами, по данным Роскачества, являются седлающие наименования: «Белая долина», «Из села Удоево», «Молочный родник», «Моя цена», «Приволжское», «Свое-Наше», Vita.