Роскачество показало, какая гадость содержится в отечественном молоке: случайно не подмешаешь

Роскачество проверило отечественное молоко на содержание и вкус. И пришло к неутешительным выводам – многие наименования имеют ингредиенты, которых не должно быть у нормального продукта.
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После исследования Роскачество опубликовал внушительный список фальсификатов – продукции, которая на упаковке обозначалась, как «молоко», но, по сути, таковой не являлась, поскольку содержала растительные жиры.
Фальсификатами, по данным Роскачества, являются седлающие наименования: «Белая долина», «Из села Удоево», «Молочный родник», «Моя цена», «Приволжское», «Свое-Наше», Vita.
Не прошли тест на микробную безопасность следующие наименования: «Амка», «Белая долина», «Белые росы», «Волоколамское», «Дмитрогорский продукт», «Из села Удоево», «Княгинино», «Молочная культура», «Моя цена», «Новая деревня», «Приволжское», «Самокат», «Свое-Наше», «Чишминский молочный завод», «ЭГО».
Бактерии группы кишечной палочки обнаружили в таком молоке, как: «Амка», «Белые росы», «Дмитрогорский продукт», «Ермолино», «Княгинино», «Молочная культура», «Моя цена», «Новая деревня», «Приволжское», «Самокат», «Свое-Наше», «Станция молочная», «Чишминский молочный завод».
При этом Роскачество заметило, что ни в одном молоке оно не обнаружило антибиотиков, которых тоже не должно быть в этом продукте.