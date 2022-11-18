Уже недоступны: Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет» расстроили россиян

Интернет-магазины мультибрендового ассортимента Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет» провели успешный День шопинга, порадовав россиян скидками на огромное количество товаров. Дисконт порой доходил до 90%, и люди стремились сделать выгодные приобретения. Однако, с окончанием праздника шопоголиков закончился и повод для радости. Теперь миллионы клиентов маркетплейсов расстроены – скидки закончились.

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Люди столкнулись с неприятностью вскоре после окончания Дня шопинга 11.11, ежегодно отмечаемого магазинами обвалом цен. Потому что товары вновь подорожали, где-то даже превысив прежний ценник значительно, сообщает сайт Akket.