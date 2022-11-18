В Роскачестве назвали лучшее молоко-2022

За 2022 год в Роскачестве провели проверку 100 торговых марок молока. Популярный напиток многих российских семей часто подделывают, поэтому риск нарваться на суррогат по-прежнему высок. Поэтому из сотни исследованных лишь 21 марка (одна из которых – из Беларуси) может претендовать на звание лучшего.

Проверка была проведена по нескольким критериям: наличие антибиотиков, микроорганизмов, растительных жиров (что говорит о фальсификации молока); исследование внешнего вида, цвета, консистенции и запаха.

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В результате полноправными претендентами на Знак качества России могут быть лишь 20 марок из 100. То есть это произведенный в нашей стране продукт брендов «Асеньевская ферма», «Братья Чебурашкины», «Вологодское», «Волжские просторы», «Гармония дня», «Городецкий молочный завод», «Искренне ваш», «Короваево», «Летний луг», «Любимое молоко», «Маруся», «Молоко Оренбуржья», «Му-у», «М2», «Правильное молоко», «О’Кей», «Резной палисад», «Родной Киржач», «Чабан», Globus, сообщается на сайте Роскачества.