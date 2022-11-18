Уже 24 ноября все изменится: грядущее Новолуние для этих знаков зодиака будет особенным

24 ноября на небосклоне начнется Новолуние. Это начало лунного цикла, которое принесет определенным знакам зодиака счастье. Счастливчиков всего два, и астрологи назвали их.

Везение и радость с началом Новолуния ожидают Раков. Они как будто будут вознаграждены за свои трудности, упавшие на их долю. Из-за этого они опустили руки и поплыли по течению. Но все изменится с началом нового лунного цикла, и одиночество, от которого страдали Раки, сменится обретением близких.

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Счастье ощутят также Стрельцы. Их успехи поджидают в карьерной сфере. Откроется второе дыхание, и они смогут проявить себя как вдохновленные на новые проекты люди. Это, в свою очередь, станет началом белой полосы в работе и принесет существенный заработок, сообщает сайт Pensnews.