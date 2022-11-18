Автомобилистам рассказали о скидках до 35% на новые модели машин

Стало известно, что теперь можно приобрести автомобиль со скидкой.

С 20% скидкой можно забрать Haval, УАЗ, ГАЗ или Ладу. Российский электромобиль Evolute отдадут с 35% скидкой. А жителям Дальнего Востока предоставляется льгота в 25%.

Чтобы приобрети машину по более приятной цене, нужно учесть несколько требований. Во-первых, скидки доступны только гражданину РФ с водительским удостоверением. Во-вторых, нельзя иметь другие автокредиты.

В-третьих, семьи с детьми и без машины должны предоставить справку из ГИБДД. В-четвертых, из ГИБДД нужно взять справку о том, что ранее у вас не было автомобилей.