«Накроет разрушительный шквал»: россиян предупредили о сильных магнитных бурях

Эксперты отметили, что с 18 ноября на планету обрушатся магнитные бури.
Перед днем, когда Землю накроет шквал, будет магнитосферой штиль. А после стоит ждать хаос из магнитных бурь мощностью в пять баллов.
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«Согласно солнечной обстановке, которая постепенно ухудшается с 15 ноября 2022 года, уже 18 ноября Землю накроет разрушительный шквал магнитных бурь, сила которых будет граничить с отметок в пять баллов. Такой шторм продолжится и 19 ноября, беспрерывно сотрясая магнитосферу», – отметили в kurer-sreda.ru.
Перерыв придется на 21 и 22 ноября. Будет солнечная погода, а воздействие стихии станет оцениваться в два балла. Но магнитные бури возобновятся 23 ноября.
Напомним, ранее синоптики предупредили об аномальной погоде.