«Накроет разрушительный шквал»: россиян предупредили о сильных магнитных бурях

Эксперты отметили, что с 18 ноября на планету обрушатся магнитные бури.

Перед днем, когда Землю накроет шквал, будет магнитосферой штиль. А после стоит ждать хаос из магнитных бурь мощностью в пять баллов.

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