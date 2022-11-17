Содержит крахмал! В Роскачестве назвали худшее детское яблочное пюре

Эксперты Роскачества исследовали детское яблочное пюре. Специалисты изучили продукцию 24 торговых марок по 148 показателям безопасности и 32 показателям качества.
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Одна половина исследованного пюре показала отличные результаты, а вот другая — не дотянула до опережающих стандартов Роскачества.
Например, в список аутсайдеров попал товар бренда Hame. В нем обнаружили крахмал. Также в пюре было недостаточно яблочной кислоты и сорбита, что указывает на низкое содержание яблочного сырья в составе.
В продуктах торговых марок Habibi, Heinz, «Агуша», «Егор Иваныч», «Избенка», «Ложка в ладошке», «Расти большой», «Сады Придонья» и «Умница» нашли следы пестицидов пириметанила и флудиоксонила. Они могли попасть в состав из растительного сырья.
Стоит отметить, что содержание этих пестицидов в России не нормируется и не контролируется. Соответственно их нахождение в составе не является нарушением. То есть продукты соответствуют всем обязательным требованиям.