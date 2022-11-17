Содержит крахмал! В Роскачестве назвали худшее детское яблочное пюре

В продуктах торговых марок Habibi, Heinz, «Агуша», «Егор Иваныч», «Избенка», «Ложка в ладошке», «Расти большой», «Сады Придонья» и «Умница» нашли следы пестицидов пириметанила и флудиоксонила. Они могли попасть в состав из растительного сырья.

Стоит отметить, что содержание этих пестицидов в России не нормируется и не контролируется. Соответственно их нахождение в составе не является нарушением. То есть продукты соответствуют всем обязательным требованиям.