Закон вступит в силу 1 января 2023 года: пенсионеры начнут дополнительно получать по 14 тысяч рублей

Деньги

Фото: Global Look Press

Пенсионеры, работавшие в определенной сфере, могут подать документы на специальную выплату.

Депутаты Мосгордумы поддержали изменения в закон, который касается пенсионеров. Они будут устанавливать новые ежемесячные социальные выплаты. Однако подать документы на специальную выплату смогут только те пенсионеры, которые работали в профессиональных аварийно-спасательных службах и формированиях МЧС.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Отмечается также, что сумма денежных перечислений зависит от региона. Также есть еще несколько условий: деньги получат только те, кто отработал в качестве спасателя не менее 15 лет. А пожарные должны предъявить документы, подтверждающие рабочий стаж от 25 лет.

«В Москве такая выплата составляет порядка 14 тысяч рублей», — сказано в сообщении источника, который отмечает, что закон вступит в силу 1 января 2023 года, пишет ТАСС. 

Ранее сообщалось, что пенсионеры в России имеют право на выплату в размере почти 11 тысяч рублей с ноября этого года.

Читайте также