Закон вступит в силу 1 января 2023 года: пенсионеры начнут дополнительно получать по 14 тысяч рублей

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Отмечается также, что сумма денежных перечислений зависит от региона. Также есть еще несколько условий: деньги получат только те, кто отработал в качестве спасателя не менее 15 лет. А пожарные должны предъявить документы, подтверждающие рабочий стаж от 25 лет.

«В Москве такая выплата составляет порядка 14 тысяч рублей», — сказано в сообщении источника, который отмечает, что закон вступит в силу 1 января 2023 года, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что пенсионеры в России имеют право на выплату в размере почти 11 тысяч рублей с ноября этого года.