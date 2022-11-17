«Температура совсем не ноябрьская»: Роман Вильфанд рассказал об аномально морозной погоде

Россиян предупредили о приближении низких температур, которые бывают только в январе.

На дворе еще ноябрь, но присутствие зимы уже можно почувствовать и увидеть глазами на столбиках термометров. К выходным они опустятся до минус 14.

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