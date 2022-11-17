«Температура совсем не ноябрьская»: Роман Вильфанд рассказал об аномально морозной погоде

Россиян предупредили о приближении низких температур, которые бывают только в январе.
На дворе еще ноябрь, но присутствие зимы уже можно почувствовать и увидеть глазами на столбиках термометров. К выходным они опустятся до минус 14.
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«В пятницу и субботу температурный фон такой: ночью от минус 5 до минус 10, днем от минус 4 до минус 6, по области — до минус 7. 20 ноября ночные температуры будут уже от минус 9 до минус 14, днем — от минус 4 до минус 9. Это температура совсем не ноябрьская и даже не декабрьская, это температура январская», — отметил Роман Вильфанд.
К слову, синоптик объясняет такое похолодание приходом области высокого давления. В Москве небо будет ясным. А это приведет к «выхолаживанию подстилающей поверхности». Об этом сообщили в ria.ru.