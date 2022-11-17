Можно смело давать детям! Роскачество назвало лучшее яблочное пюре

В список лидеров вошли Hipp, «Бабушкино лукошко», Bebivita, Fleur Alpine, Gerber, Peek-a-boo, Rudolfs, «Когда я вырасту», «Маленькое счастье», «Малышам», «Сочный мир» и «Фрутоняня».

Эти продукты были приготовлены из качественного сырья без добавления сахара. В них не нашли консервантов, синтетических красителей, подсластителей, пестицидов, крахмала и посторонних примесей.