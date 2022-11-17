Можно смело давать детям! Роскачество назвало лучшее яблочное пюре

Специалисты Роскачества исследовали яблочное пюре и выяснили, насколько обоснованны опасения потребителей, которые боятся, что в нем содержатся консерванты, крахмал и сахар.
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Эксперты изучили продукцию 24 торговых марок по 148 показателям безопасности и 32 показателям качества.
Половина исследованного пюре показала отличные результаты. Товары 12 марок соответствовали не только обязательным требованиям законодательства, но и опережающего стандарта Роскачества.
В список лидеров вошли Hipp, «Бабушкино лукошко», Bebivita, Fleur Alpine, Gerber, Peek-a-boo, Rudolfs, «Когда я вырасту», «Маленькое счастье», «Малышам», «Сочный мир» и «Фрутоняня».
Эти продукты были приготовлены из качественного сырья без добавления сахара. В них не нашли консервантов, синтетических красителей, подсластителей, пестицидов, крахмала и посторонних примесей.