Четыре совета, как защитить себя от травм во время гололеда

Каждую зиму горожане страдают от травм, связанных с наледями на тротуарах. Чтобы уберечься от падений, нужно выполнять некоторые рекомендации специалистов.

Первый совет: выбирайте обувь на низком устойчивом каблуке с ребристой подошвой. Лучший вариант — подошва, выполненная из мягкой резины или термоэластопластов. Второй совет: снизьте скорость ходьбы. Особенно, если впереди — лед, и обойти его невозможно. Двигайтесь медленно и осторожно, руки выньте из карманов.

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Третий совет: старайтесь избегать ступенек и наклонных поверхностей. Если все же приходится идти по ступенькам — ставьте ступни не поперек, а вдоль ступенек, и по возможности держитесь за перила.

Четвертый совет: переходите дорогу только по пешеходному переходу! Ведь во время гололеда машинам требуется больше времени, чтобы затормозить. По материалам издания РИА ФАН.