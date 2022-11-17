Россиян, находящихся за границей, предупредили о прослушке телефонов спецслужбами

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Спецслужбы не дремлют... Фото: Global Look Press

Разговоры по мобильным устройствам следует «фильтровать».

Россияне, которые путешествуют по странам Евросоюза или живущие там, должны учитывать, что их мобильные устройства могут прослушиваться третьими сторонами. Об этом 17 ноября заявил на брифинге замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

«Сегодня в ЕС никто не может быть гарантированно защищен от прослушивания со стороны иностранных спецслужб, — цитирует чиновника ТАСС. — Настоятельно призываем российских граждан, проживающих или перемещающихся по Евросоюзу, учитывать это при использовании информационно-коммуникационных устройств».

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Напомним, что, несмотря на напряженную политическую обстановку, многие российские звезды продолжают ездить в Европу на отдых или в места проживания. Так в прошлом месяце популярная телеведущая Ольга Орлова объехала с мужем сразу несколько стран. Вот что она рассказала об отношении к русским за границей.

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