Не берите, если не хотите отравиться! Россиянам рассказали об опасных яйцах

Руководитель «Хрюши против» Светлана Васильева предостерегла россиян от покупки некачественных яиц. Эксперт отметила, что, приобретая этот продукт, стоит быть осторожнее.

Нужно обратить внимание не только на отсутствие битых яиц, но и на условия их хранения.

Оказалось, у этого товара есть два срока годности. При комнатной температуре (от 0 до +20 градусов) яйца могут храниться 25 суток, а при температуре от -2 до 0 градусов — до 90 суток.

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