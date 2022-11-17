Не берите, если не хотите отравиться! Россиянам рассказали об опасных яйцах

Руководитель «Хрюши против» Светлана Васильева предостерегла россиян от покупки некачественных яиц. Эксперт отметила, что, приобретая этот продукт, стоит быть осторожнее.
Нужно обратить внимание не только на отсутствие битых яиц, но и на условия их хранения.
Оказалось, у этого товара есть два срока годности. При комнатной температуре (от 0 до +20 градусов) яйца могут храниться 25 суток, а при температуре от -2 до 0 градусов — до 90 суток.
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Недобросовестные продавцы могут отправлять в холодильник лоток, который уже простоял 25 дней на полке в зале. Таким образом в камеру ставят испорченный товар, несущий опасность для здоровья.
Специалист посоветовала брать как можно более свежие яйца и всегда проверять срок годности.
«Если они лежат в холодильнике уже больше 25 дней, то лучше их не трогать. Ведь они до этого могли лежать в зале и успеть протухнуть. И даже если они лежали там все время, то температуру от -2 до 0 очень сложно выдержать», — рассказала Васильева порталу «А теперь внимание!».