Ирина Винер рассказала, что стало «последней каплей» для умершего от инфаркта фигуриста Горшкова

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, советский и российский тренер по художественной гимнастике Ирина Винер, узнав о внезапной смерти прославленного фигуриста Александра Горшкова, выразила соболезнование его родным и близким. Кроме того, Ирина Винер сделала предположение относительно причины рокового ухудшения здоровья спортсмена.

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«Александр Горшков был великим спортсменом. Его танцевальный дуэт с Людмилой Пахомовой — это пара на все времена.

Александр Георгиевич очень долго возглавлял нашу федерацию фигурного катания, я его видела буквально несколько дней назад на праздновании 75-летия ФМБА (Федерального медико-биологического агентства). Для отечественного фигурного катания и всего нашего спорта это огромная потеря. Я хочу выразить свои соболезнования.

Думаю, что последней каплей оказалось последнее решение по Валиевой, хотя оно еще не окончательное», — приводит слова Ирины Александровны издание Аrgumenti.ru.