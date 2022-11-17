Законопроект уже есть: в России хотят ввести единую школьную форму

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«Такой законопроект уже внесен в Госдуму всеми фракциями, мы поддерживаем этот проект», — подчеркнул он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также одобрил инициативу и выразил надежду принять ее до конца 2022 года.