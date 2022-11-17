Законопроект уже есть: в России хотят ввести единую школьную форму

В России около 16 миллионов детей и подростков учатся в школе. В последние годы особенно много нововведений для учащихся. Из-за пандемии школьники некоторое время посещали уроки дистанционно. Также каждый год меняются ситуации с единовременной выплатой на школьников перед началом учебного года.
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что ведомство планирует ввести единую школьную форму. Он также выступил за обеспечение статуса русского языка в качестве государственного и передачу школ на региональный уровень «с целью централизации управленческих механизмов и для повышения эффективности управления системой образования».
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«Такой законопроект уже внесен в Госдуму всеми фракциями, мы поддерживаем этот проект», — подчеркнул он.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин также одобрил инициативу и выразил надежду принять ее до конца 2022 года.
«Мы постараемся рассмотреть законодательную инициативу, несмотря на то что она совместного ведения, и выйти на принятие, учитывая, что у нас практически все депутаты поддержали», — подчеркнул он.