Кому выплатят 5 тысяч рублей в январе 2023 года

В январе 2023 года российским пенсионерам выплатят по 5 тысяч рублей, но получат эти деньги далеко не все. Согласно закону, на эти цели из бюджета выделили 135 тысяч рублей. То есть получается, что на выплаты могут претендовать лишь 27 человек.

Кто же эти люди, которым положена единовременная выплата? В документе говорится, что претендовать на деньги могут люди, постоянно получающие пенсию на 31 декабря 2016 года. И 5 тысяч рублей из этого числа получат те, чьи пенсии по каким-то причинам на тот момент не проиндексировали.

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Проще говоря, в 2015 году инфляция в России составила 12,9%. Соответственно, на столько же должны были поднять пенсии. Однако повышение составило лишь 4%.

И с тех пор каждый год государства рассчитывается с теми, кто тогда недополучил.