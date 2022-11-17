Кому дадут по 10 тысяч рублей в 2023 году по Указу Путина

Президент России Владимир Путин год назад подписал Указ о единовременной выплате в 10 тысяч рублей российским пенсионерам. В бюджет 2023 года этот пункт уже заложили, на это выделили 68 миллиардов рублей.
Однако деньги получат не все пенсионеры, а только лишь часть. В связи с Указом президента № 486, выплаты получают только те лица, которые на момент 31 августа 2022 года числились в качестве получателей любого вида пенсии.
Скриншот документа
И если вы не получили эти деньги в сентябре 2022 года, то причины указаны такие:
– переехали на новое место жительства и не уведомили об этом ПФР;
– более полугода не получали пенсию (для тех, кто получает пенсию через почтовое отделение);
– не пришли на медицинскую комиссию с целью продления инвалидности.
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