Кому дадут по 10 тысяч рублей в 2023 году по Указу Путина

И если вы не получили эти деньги в сентябре 2022 года, то причины указаны такие:

– переехали на новое место жительства и не уведомили об этом ПФР;

– более полугода не получали пенсию (для тех, кто получает пенсию через почтовое отделение);

– не пришли на медицинскую комиссию с целью продления инвалидности.

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