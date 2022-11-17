Уже в конце ноября: какие знаки зодиака обогатятся совсем скоро

Ноябрь – непростой месяц, о чем неоднократно напоминали известные астрологи. Но есть и лучи света в темном царстве. Это, например, перспектива обогащения. Только предвещают ее двум знакам зодиака, которых уже можно считать счастливчиками.

В список потенциальных богачей попали Тельцы. Им пришлось преодолеть немало трудностей в последнее время, и теперь за это звезды вознаградят их. Справедливость, что называется, восторжествует, и они смогут ни в чем себе не отказывать уже в конце ноября.

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Также вторая половина ноября будет благосклонна для Дев в финансовом плане. Эти трудяги уж точно свое заработали: теперь их ждут легкие деньги. Хоть они и не верят, что так не бывает, но им придется испытать на себе, как богатство сваливается чуть ли не с неба.

По материалам сайта Pensnews.