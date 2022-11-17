Дышать опасно: названы регионы с самым грязным воздухом

В Росприроднадзоре назвали регионы, воздух в которых наиболее сильно загрязнен. По итогам 2021 года составлен рейтинг наиболее опасных для дыхания и всего организма человека территорий. Речь идет о выбросах вредных веществ автомобилей.

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Так, особенно сильно автомобили загрязняют воздух в Москве. Здесь за год в окружающую природу было выброшено 323 тысячи тонн опасных соединений, выделяемых при эксплуатации транспорта. На втором месте – Алтайский край с показателем в 288 тысяч тонн. И третье место получил Ставропольский край с 231 тысячей тонн загрязнений.

Всего за прошлый год автотранспорт по всей России выбросил в воздух почти 5 миллионов тонн загрязнений. Все выпущенные вещества опасны для здоровья человека, из-за них образуются заболевания органов дыхания, нервной системы, а также онкология, сообщает сайт «Абзац».