Бензин дешевеет, дизель дорожает: что произошло с ценами на топливо в ноябре

Автолюбители пристально следят за малейшими изменениями цен на топливо. Обычно новости только расстраивают: бензин лишь дорожает, и каждая заправка ощутимо бьет по кошельку. Но на этот раз появился повод порадоваться, ведь, по сообщениям Росстата, средняя розничная цена на бензин по стране за неделю ноября с 8 по 14 число не изменилась. А марка АИ-92 и вовсе подешевела на целую копейку.

А вот дизель подорожал. Топливо выросло в цене на 26 копеек - до 55,95 рубля в среднем за литр, сообщает rg.ru.