«Погода буквально сойдет с ума»: россиян предупредили о климатических изменениях в новогодние праздники

Жителям страны рассказали о погоде в новогодние праздники. К слову, прогноз неутешительный.
В Москве, Санкт-Петербурге и других регионах этой части России столбики термометров могут опуститься до 20 градусов мороза. А на дорогах образуются снежные заносы.
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«Предварительные прогнозы показывают, что в самом начале января многие российские регионы ждет настоящий климатический кошмар: температура воздуха сильно опустится, а вместе с этим придут интенсивные снегопады и мощный ветер», – отмечают синоптики.
В Сибири, на Урале и Дальнем Востоке на Новый год ожидаются резкие перепады температур.
«Погода буквально сойдет с ума, сначала опустив температуру до традиционных минус 15 градусов, а потом приведя уже морозы до минус 30 и даже минус 40 градусов», – передали слова синоптиков в primepress.ru.