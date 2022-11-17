«Погода буквально сойдет с ума»: россиян предупредили о климатических изменениях в новогодние праздники

Жителям страны рассказали о погоде в новогодние праздники. К слову, прогноз неутешительный.

В Москве, Санкт-Петербурге и других регионах этой части России столбики термометров могут опуститься до 20 градусов мороза. А на дорогах образуются снежные заносы.

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