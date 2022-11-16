Уже с 24 декабря: стоимость парковки в Москве подорожает

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При этом сама тарифная сетка не изменится. Минимальная цена парковки останется на уровне 40 рублей в час, максимально час парковки все так же будет стоить 450 рублей.

Например, на некоторых участках Красногвардейского бульвара стоимость парковки снизят до 80 рублей в час днем и 60 рублей в час ночью. На расположенной неподалеку 2-й Звенигородской цена парковки увеличится до 380 рублей в час днем и 200 рублей в час ночью.

«Обновленные тарифы помогут освободить до 10–15% мест, местным жителям и другим водителям станет проще парковаться», — считают в Дептрансе столицы.

Напомним, что со 2 января 2023 года стоимость поездки в метро Москвы по «Тройке» вырастет до 50 рублей.