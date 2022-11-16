Уже с 24 декабря: стоимость парковки в Москве подорожает

Уже давно большая часть парковок в Москве платная. В центре города обычно цены выше, а на окраине ниже. Однако в этом году в столице многие услуги подорожали. Оказалось, что уже скоро и стоимость парковки повысится.
С 24 декабря произойдет повышение тарифов. Внесение изменений в парковочные тарифы объяснили оптимизацией.
«Если парковка круглосуточно занята на 90–100%, или, наоборот, там всегда свободно больше половины мест, значит, тариф уже не эффективен», — говорится на портале «Московский транспорт».
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При этом сама тарифная сетка не изменится. Минимальная цена парковки останется на уровне 40 рублей в час, максимально час парковки все так же будет стоить 450 рублей.
Например, на некоторых участках Красногвардейского бульвара стоимость парковки снизят до 80 рублей в час днем и 60 рублей в час ночью. На расположенной неподалеку 2-й Звенигородской цена парковки увеличится до 380 рублей в час днем и 200 рублей в час ночью.
«Обновленные тарифы помогут освободить до 10–15% мест, местным жителям и другим водителям станет проще парковаться», — считают в Дептрансе столицы.
Напомним, что со 2 января 2023 года стоимость поездки в метро Москвы по «Тройке» вырастет до 50 рублей.