В Минэкономразвития заявили о замедлении годовой инфляции

Инфляция в стране в годовом выражении замедлилась до 12,4%.
Стало известно, что инфляция за неделю с 8 по 14 ноября составила 0,06%. Получилось, что показатели годовой инфляции изменились в меньшую сторону.
«На неделе с 8 по 14 ноября 2022 года инфляция составила 0,06%. В годовом выражении инфляция продолжила замедляться — до 12,4% год к году», — сообщили в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».
«На плодоовощную продукцию сезонный рост цен продолжился. На непродовольственные товары на отчетной неделе цены не изменились. На туристические и регулируемые услуги рост цен возобновился (плюс 0,14%) вследствие удорожания авиабилетов на внутренние рейсы и услуг санаториев».
Напомним, ранее «Руспродсоюз» объяснил рост цен на кофе.