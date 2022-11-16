В Минэкономразвития заявили о замедлении годовой инфляции

Деньги

Деньги. Фото: Global Look Press

12,52 процента изменились на 12,4 процента.

Инфляция в стране в годовом выражении замедлилась до 12,4%.  

Стало известно, что инфляция за неделю с 8 по 14 ноября составила 0,06%. Получилось, что показатели годовой инфляции изменились в меньшую сторону.

«На неделе с 8 по 14 ноября 2022 года инфляция составила 0,06%. В годовом выражении инфляция продолжила замедляться — до 12,4% год к году», — сообщили в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

«На плодоовощную продукцию сезонный рост цен продолжился. На непродовольственные товары на отчетной неделе цены не изменились. На туристические и регулируемые услуги рост цен возобновился (плюс 0,14%) вследствие удорожания авиабилетов на внутренние рейсы и услуг санаториев».

Напомним, ранее «Руспродсоюз» объяснил рост цен на кофе.

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