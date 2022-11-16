Ресторан «Вкусно — и точка» приобретет активы логистического партнера McDonald’s

Владелец сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» будет сотрудничать с партнером McDonald’s.
Компания Havi ищет покупателя своих активов в России. На сделку согласился Александр Говор.
Отметим, что Havi специализируется на логистике продуктов питания.
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«Распределительные центры Havi работают на российском рынке с 2008 года, и за это время компания доказала, что может быть надежным партнером для обеспечения логистики нашего бизнеса по всей России. Покупка логистической компании позволит нам и в будущем обеспечивать бесперебойные поставки во все предприятия сети», — отметил Александр Говор.
«Предприниматель Александр Говор, владелец сети предприятий быстрого обслуживания «Вкусно — и точка», покупает 100% российских активов «Havi Россия» (ООО «Рулог»). Все сотрудники компании — свыше тысячи двухсот человек — сохранят рабочие места, а руководящая команда останется неизменной», — добавили в компании.
Напомним, ранее во «Вкусно — и точка» подорожало одно из популярных блюд.