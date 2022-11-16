Ресторан «Вкусно — и точка» приобретет активы логистического партнера McDonald’s

Владелец сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» будет сотрудничать с партнером McDonald’s.

Компания Havi ищет покупателя своих активов в России. На сделку согласился Александр Говор.

Отметим, что Havi специализируется на логистике продуктов питания.

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