«Вот это парень!»: Байден восхитился бицепсами оператора Первого канала

Президент США Джо Байден впечатлился бицепсами оператора «Первого канала», работавшего на полях саммита G20 на Бали.

«Бицепсы этого парня меня просто пугают! Они больше, чем моя голова. Вот это парень! Надеюсь, мы в одной команде?», - с улыбкой обратился американский лидер к красавцу Юрию Шолмову.