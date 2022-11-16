«Вот это парень!»: Байден восхитился бицепсами оператора Первого канала

Президент США Джо Байден впечатлился бицепсами оператора «Первого канала», работавшего на полях саммита G20 на Бали.
«Бицепсы этого парня меня просто пугают! Они больше, чем моя голова. Вот это парень! Надеюсь, мы в одной команде?», - с улыбкой обратился американский лидер к красавцу Юрию Шолмову.
На это присутствующие ответили Байдену, что журналист - русский. Молодой человек так поразил президента США, что тот даже потрогал мускулы Шолмова.
«Да мне все равно откуда он! Ну и бицепсы у него. Мы такие называем пушками», - подчеркнул Джо Байден, пишет KP.RU.
Юрий Шолмов. Фото: соцсети
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После этой фразы президент Франции Макрон также похвалил спортивную форму российского оператора. Политик отметил, что Юрий «хорошо тренируется».