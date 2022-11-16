Будете выглядеть моложе: названы два самых привлекательных оттенка помады

Бьюти-эксперт Ольга Фокс рассказала, что есть два оттенка губной помады, которые нужно иметь в косметичке, если хотите выглядеть моложе.

«Чтобы сделать образ более молодым и свежим, используйте оттенки помады с примесью розового и персикового. Их же добавьте на щеки в качестве румянца», — посоветовала эксперт.