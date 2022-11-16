Будете выглядеть моложе: названы два самых привлекательных оттенка помады

Бьюти-эксперт Ольга Фокс рассказала, что есть два оттенка губной помады, которые нужно иметь в косметичке, если хотите выглядеть моложе.
«Чтобы сделать образ более молодым и свежим, используйте оттенки помады с примесью розового и персикового. Их же добавьте на щеки в качестве румянца», — посоветовала эксперт.
Фокс также рассказала, какие оттенки нельзя использовать, если не желаете прибавить себе лишние годы. Бьюти-эксперт посоветовала избегать коричневых и фиолетовых оттенков, пишет портал «А теперь внимание!».
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