Вкусно и недорого: россиянам рассказали, где сейчас выгодно купить пельмени

Названы магазины и супермаркеты, где сейчас можно дешево купить качественные и вкусные пельмени. Скидки в некоторых из них доходят аж до 70%, пишет портал «А теперь внимание!».

Так, сэкономить на полуфабрикате предлагают сети «Магнит», «Лента», «Ашан». К примеру, в «Магните» можно купить пельмени «Сибирская коллекция» со скидкой в 70% — за 200 рублей. В «Ленте» пельмени Caesar Elite стоят 160 рублей, когда их обычная цена превышает 400 рублей.