Могли пожаловаться: стало известно, по какой причине Wildberries закрывает продажи с 1 декабря

Крупнейший в России маркетплейс Wildberries на днях огорошил своих клиентов, объявив о том, что с первого декабря не будет продавать определенные группы товаров, связанных со здоровьем.
Под запрет к реализации на мощном интернет-ресурсе попали биологически активные добавки, витаминные комплексы, растительные чаи и другие продукты, которые содержали сушеные грибы мухоморы.
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Отказаться размещать эти товары на своих виртуальных полках Wildberries заставило решение суда. Иск был подан после проверки Роспотребнадзора.
Не исключается, что в контролирующий орган могли пожаловаться бдительные граждане.
По материалам akket.com.