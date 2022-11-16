Могли пожаловаться: стало известно, по какой причине Wildberries закрывает продажи с 1 декабря

Крупнейший в России маркетплейс Wildberries на днях огорошил своих клиентов, объявив о том, что с первого декабря не будет продавать определенные группы товаров, связанных со здоровьем.

Под запрет к реализации на мощном интернет-ресурсе попали биологически активные добавки, витаминные комплексы, растительные чаи и другие продукты, которые содержали сушеные грибы мухоморы.

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