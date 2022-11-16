Заработать и разбогатеть: эксперт рассказал, во что сегодня лучше вкладывать деньги

Финансист Василий Иванов рассказал, во что сегодня выгоднее вкладывать деньги. По его словам, этой весной было удобно вкладывать сбережения в банк на депозит с учетом высокой ставки. Но сейчас ситуация несколько изменилась.
Сегодня намного привлекательнее выглядит вложение денег в облигации. Однако удастся на этом заработать только тем, кто не планирует выводить средства в течение нескольких лет. Или кто хочет вложиться на короткий срок, оценивая все риски, передает «Прайм».
По словам Василия Иванова, доходность по облигациям сегодня составляет 10–11% годовых при среднем уровне рисков. У инвесторов также есть выбор, они могут приобрести облигации с фиксированным доходом или же те, доход по которым связан с инфляцией.
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Но эксперт предупредил, что для заработка на таких инвестициях требуются знания и время для их получения. Если человек не особо хочет вникать во все финансовые нюансы, то может вложиться в покупку части в паевых инвестиционных фондах облигаций.