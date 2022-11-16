Заработать и разбогатеть: эксперт рассказал, во что сегодня лучше вкладывать деньги

Финансист Василий Иванов рассказал, во что сегодня выгоднее вкладывать деньги. По его словам, этой весной было удобно вкладывать сбережения в банк на депозит с учетом высокой ставки. Но сейчас ситуация несколько изменилась.

Сегодня намного привлекательнее выглядит вложение денег в облигации. Однако удастся на этом заработать только тем, кто не планирует выводить средства в течение нескольких лет. Или кто хочет вложиться на короткий срок, оценивая все риски, передает «Прайм».