Успевайте до 1 декабря! Этих товаров на Wildberries вы никогда больше не купите

Самый крупный в России маркетплейс Wildberries заранее уведомил своих покупателей о том, что, начиная с 1 декабря, на его площадке нельзя будет приобрести целый ряд товаров.

Ресурс делает акцент на том, что мера эта вынужденная и не он ее инициировал.

Итак, с 1 декабря на Wildberries вы не найдете биологически активных добавок, витаминных комплексов, растительных чаев и других продуктов, которые содержали сушеные грибы мухоморы.

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