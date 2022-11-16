Успевайте до 1 декабря! Этих товаров на Wildberries вы никогда больше не купите

Пункт выдачи Wildberries

Пункт выдачи Wildberries. Фото: Global Look Press

Маркетплейс объявил о закрытии продаж некоторых товаров.

Самый крупный в России маркетплейс Wildberries заранее уведомил своих покупателей о том, что, начиная с 1 декабря, на его площадке нельзя будет приобрести целый ряд товаров. 

Ресурс делает акцент на том, что мера эта вынужденная и не он ее инициировал. 

Итак, с 1 декабря на Wildberries вы не найдете биологически активных добавок, витаминных комплексов, растительных чаев и других продуктов, которые содержали сушеные грибы мухоморы.

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Отказаться от этой продукции Wildberries вынужден, чтобы не нарушать российское законодательство, запрещающее продавать подобные товары вне специализированных площадок.

Соответствующее решение в отношении Wildberries было вынесено судом после проверки Роспотребнадзора.

По материалам akket.com.

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