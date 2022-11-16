Высокие риски: эксперт предупредила россиян об опасном мясе в магазинах

Эксперт Светлана Васильева рассказала об опасности покупки просроченного мяса и курицы в магазинах. Особенно, риски возрастают, если покупатель берет продукт в отделе заморозки.
По ее словам, продавцы часто прибегают к одной уловке. У охлажденного мяса и курицы срок годности в среднем одна-две недели. Когда срок годности подходит к концу или выходит, то упаковку кладут в морозилку. Она может лежать там до полугода.
«Но есть пара простых правил, которые не дадут вам попасться на уловку и купить тухлое мясо. Первое - читайте внимательно этикетку. На замороженном мясе должно быть четко указано, что оно именно «заморожено» и хранится при температуре около -18», - подчеркнула Васильева, передает «А теперь внимание!».
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Этикетка на товаре должна быть, как отмечает эксперт. Но, если на упаковке нет фирменного стикера производителя, то возможно, что с протухшего мяса уже сняли заводскую этикетку. По словам Васильевой, продавцы могут предоставить покупателю коробку с маркировкой производителя, из которой это мясо было расфасовано. Однако никто не докажет, что именно этот продукт именно из этой упаковки.