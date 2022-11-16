Понравится не всем: Wildberries вводит жесткие правила

Крупнейшая в России Интернет-площадка по продаже товаров Wildberries ввела новые правила продаж.

Маркет-плейс объявил войну тем, кто продает на ресурсе подделки, выдавая их за оригиналы.

Уже с 11 ноября на Wildberries действуют новые правила. Теперь товары будут проходить верификацию, и подлинники начнут отмечать синей галочкой.

Сообщается, что до конца 2022 года проверке будут подвергнуты 25 млн товаров, доступных на Wildberries.

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