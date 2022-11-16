Понравится не всем: Wildberries вводит жесткие правила

Крупнейшая в России Интернет-площадка по продаже товаров Wildberries ввела новые правила продаж.
Маркет-плейс объявил войну тем, кто продает на ресурсе подделки, выдавая их за оригиналы.
Уже с 11 ноября на Wildberries действуют новые правила. Теперь товары будут проходить верификацию, и подлинники начнут отмечать синей галочкой.
Сообщается, что до конца 2022 года проверке будут подвергнуты 25 млн товаров, доступных на Wildberries.
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В первую очередь, проверку на подлинность пройдут продукты питания, детская продукция, косметика, одежда и электроника. В перспективе же проверять будут абсолютно всю продукцию, реализуемую на Wildberries.
По материалам akket.com.