Индексация пенсий в 2023 году

В России каждый год повышают пенсии. И происходит все по строгой схеме.

С 1 января 2023 года поднимут выплаты по старости неработающим пенсионерам. Пенсионный коэффициент увеличат со 118,10 до 123,77 руб. А величину фиксированной выплаты к пенсии по старости - с 7 220, 74 - до 7 657, 34 рублей.

С 1 февраля увеличат социальные выплаты ПФР. Индексация коснется льготников, пособие на погребение пенсионера, а также денежная стоимость набора соцуслуг.

С 1 апреля пересчитают суммы в рамках социального и государственного обеспечения, в том числе надбавки военным пенсионерам.

С 1 августа будут проиндексированы страховые пенсии работающим пенсионерам. Новая сумма выплат будет определяться на основе пенсионных коэффициентов за предшествующий год.

Наконец, с 1 октября запланировано повышение пенсий военных пенсионеров на основе показателей прогнозной инфляции.

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