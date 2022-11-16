«Не надо закупать новогодние конструкции»: Собянин высказался о праздновании Нового года в Москве

16 ноября мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге пост о праздновании Нового года в российской столице.

Градоначальник отметил, что зимний праздник отмечался даже во время трагических событий 1941 года.

«Самое страшное, когда люди и страна впадают в депрессию, забывают о своих традициях, отказываются от человеческих радостей. Это как раз то, что нужно было врагу. Но так не произошло, — пишет Собянин. — И сегодня, когда тысячи парней, мужей, отцов и сыновей сражаются за независимость нашей Родины, когда льется кровь, когда страдают сотни тысяч мирных людей, перед нами тоже встает выбор».

«Во имя мифической экономии, во имя показного сострадания отказаться от праздников. Или вопреки трагическим обстоятельствам все же оставаться людьми. Людьми, которые придерживаются национальных традиций, не теряют духа, не впадают в уныние, верят в победу — и не показными слезами, а делами поддерживают тех, кто сегодня на передовой».