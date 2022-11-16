Деньги впустую: названы самые бесполезные шампуни от перхоти

Врач-трихолог Юлия Маркова рассказала, почему популярные шампуни от перхоти не помогают. По словам специалиста, сначала нужно определить причину, иначе вы впустую потратите деньги.

«Все дело в том, что перхоть бывает разная: себорейный дерматит, псориаз. Перхоть может быть реакцией на какие-то раздражители, входящие в состав шампуня или укладочных средств», - отметила Маркова.

Специалист отметила, что лечить перхоть нужно по-разному, нет универсальных шампуней, пишет «А теперь внимание!».