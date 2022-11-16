Деньги впустую: названы самые бесполезные шампуни от перхоти

Супермаркет

Супермаркет. Фото: Global Look Press

По словам врача, для начала нужно определить причину себореи, а потом выбирать подходящее средство.

Врач-трихолог Юлия Маркова рассказала, почему популярные шампуни от перхоти не помогают. По словам специалиста, сначала нужно определить причину, иначе вы впустую потратите деньги.

«Все дело в том, что перхоть бывает разная: себорейный дерматит, псориаз. Перхоть может быть реакцией на какие-то раздражители, входящие в состав шампуня или укладочных средств», - отметила Маркова.

Специалист отметила, что лечить перхоть нужно по-разному, нет универсальных шампуней, пишет «А теперь внимание!». 

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Ранее Маркова рассказала, что делать с сезонным выпадением волос. По ее мнению, нужно подключить наружные косметические средства, чаще всего из аптеки, для улучшения микроциркуляции, содержащие витамины и так далее.

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