Деньги впустую: названы самые бесполезные шампуни от перхоти

Врач-трихолог Юлия Маркова рассказала, почему популярные шампуни от перхоти не помогают. По словам специалиста, сначала нужно определить причину, иначе вы впустую потратите деньги.
«Все дело в том, что перхоть бывает разная: себорейный дерматит, псориаз. Перхоть может быть реакцией на какие-то раздражители, входящие в состав шампуня или укладочных средств», - отметила Маркова.
Специалист отметила, что лечить перхоть нужно по-разному, нет универсальных шампуней, пишет «А теперь внимание!».
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Ранее Маркова рассказала, что делать с сезонным выпадением волос. По ее мнению, нужно подключить наружные косметические средства, чаще всего из аптеки, для улучшения микроциркуляции, содержащие витамины и так далее.