Каким пенсионерам в декабре повысят пенсию в два раза

В России пенсию не повышают в декабре из-за новогодних праздников. Соответственно, в 2022 году никаких нововведений не планируется. Однако в отдельных случаях этот вопрос может быть рассмотрен.

Если пенсионеру в ноябре 2022 года исполнилось 80 лет, то с 1 декабря ему положена повышенная фиксированная часть пенсии по старости. И вместо базовой 7 220 рублей - человеку будут выплачивать 14 441 рублей.

Также в два раза пенсию повысят пенсионеру, который переедет на постоянное место жительства на Крайний Север. Нужно будет предоставить доказывающие документы в Пенсионный фонд и ждите двойную выплату.

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