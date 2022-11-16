Кто получит двойную пенсию перед Новым годом

В отделении Пенсионного фонда России рассказали, что в декабре 2022 года пенсионерам придут традиционные двойные выплаты. И связано это с праздничными днями в январе.

Речь идет об обычном смещении графика. Те пенсионеры, кому выплаты полагаются в начале месяца, — получат деньги в конце декабря. Так как в начале января все будут отдыхать. Соответственно, деньги нужно будет рассчитать на месяц вперед.

Следующая пенсия начислится уже в начале февраля, по графику.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».