Напичкан антибиотиками и растительными жирами! Роскачество назвало худший творог

Специалисты Роскачества исследовали творог с жирностью 9%. Эксперты проводили лабораторные опыты трижды (первый раз осенью 2017 года). За время исследований были проверены товары 92-х торговых марок.
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Худшие результаты показали несколько продуктов. Например, творог «БМК» был признан потенциально небезопасным из-за содержания антибиотика левомицетина. Также в нем нашли окситетрациклин и тетрациклин (в количествах, не превышающих допустимые) и растительные жиры.
В продукте бренда «Буренкино» были найдены антибиотики тетрациклиновой группы (тетрациклин, окситетрациклин), кишечная палочка,плесени и дрожжи.
Также нулевые оценки экспертов получил творог брендов «Васькино счастье», «Веселый луг», «Вяземский», «Давлеканово», «Деревенский Молочный Завод», «Добрая буренка», «Зеленые листья», «Зеленый луг», «Калория», «Камарчагский», Крестьянское хозяйство «Бархатное», «Кубанский молочник», «Молочная ферма», «Северная долина», «Северодвинск-Молоко», «СМК», «Тульский», «Фермерское подворье» и «Чабан».