Напичкан антибиотиками и растительными жирами! Роскачество назвало худший творог

Специалисты Роскачества исследовали творог с жирностью 9%. Эксперты проводили лабораторные опыты трижды (первый раз осенью 2017 года). За время исследований были проверены товары 92-х торговых марок.

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Худшие результаты показали несколько продуктов. Например, творог «БМК» был признан потенциально небезопасным из-за содержания антибиотика левомицетина. Также в нем нашли окситетрациклин и тетрациклин (в количествах, не превышающих допустимые) и растительные жиры.

В продукте бренда «Буренкино» были найдены антибиотики тетрациклиновой группы (тетрациклин, окситетрациклин), кишечная палочка,плесени и дрожжи.